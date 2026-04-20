Scuole più sicure in provincia via ai lavori su 41 edifici con fondi dell’ente | ecco dove

Nella provincia di Agrigento sono stati avviati lavori di manutenzione straordinaria su 41 edifici scolastici, finanziati dall’ente locale. Gli interventi coinvolgono diverse strutture del territorio e sono destinati a migliorare le condizioni degli ambienti scolastici. La messa in sicurezza degli edifici rappresenta una delle priorità dell’amministrazione locale, che ha destinato specifici fondi per questa operazione. I lavori sono in fase di avvio e riguardano vari istituti della provincia.

Interventi in arrivo negli istituti scolastici della provincia di Agrigento con un piano di manutenzione straordinaria che riguarda 41 edifici distribuiti sul territorio. Il Libero consorzio comunale ha sottoscritto due contratti d’appalto per i lavori, affidati all’impresa Geotech Srl con il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Scuole più sicure e moderne nel forlivese: investimenti record della Provincia per edifici e palestreLa Provincia di Forlì-Cesena si avvia alla conclusione della fase di attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr sull’edilizia scolastica... Scuole sicure: sbloccati i fondi per 500 edifici, ok in CalabriaDopo oltre quattro anni di stallo e battaglie istituzionali, il governo Meloni ha sbloccato il rifinanziamento per circa 500 scuole in tutta Italia... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scuole più sicure nel Brindisino: sbloccati 7,8 milioni, 36 cantieri in tutta la Puglia; Scuole più sicure alla Cittadella. Progetti gratuiti per la Provincia; Puglia, scuole più sicure: arrivano 7,8 milioni per sbloccare 36 cantieri fermi; Auto a guida autonoma più sicure e smart: la Scuola Sant’Anna punta sulla mobilità del futuro. Comitato Scuole sicure, 'a Teramo e Lucca si torna in centro, all'Aquila no'Il rientro delle scuole nei centri storici è possibile anche in edifici vincolati o di pregio, come dimostrano i casi di Teramo e Lucca. (ANSA) ... ansa.it Guida sicura e consapevole: studenti in pista con MovidaMente grazie a Provincia e AciLECCE – Oltre cinquanta studenti salentini impegnati in sessioni teoriche di guida sicura a scuola e guide pratiche sul circuito di Ugento. Ha preso il via questa mattina, infatti, presso il Polo ... corrieresalentino.it #GMG SCUOLE CHIUSE PER L'ADUNATA DEGLI ALPINI, LEVATA DI SCUDI DI SINDACATO E COMITATO: IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DEVE RESTARE UNA PRIORITÀ "Limitare un diritto fondamentale e creare problemi alle famiglie per una parata milita - facebook.com facebook Nel corso della puntata di Diritto in Cattedra (Orizzonte Scuola), il confronto tra il conduttore Francesco Bunetto e l’avvocato Walter Miceli ha affrontato, tra i tanti argomenti, anche un piano operativo: come devono comportarsi famiglie e scuole davan… x.com