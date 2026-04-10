Dopo più di quattro anni di attese, il governo ha deciso di sbloccare i fondi destinati a circa 500 edifici scolastici in Italia, necessari per lavori di messa in sicurezza antisismica e completamenti edilizi. Tra le strutture interessate, ci sono 31 scuole in Calabria. La decisione segue lunghe discussioni e interventi istituzionali che hanno portato all’approvazione del rifinanziamento.

Dopo oltre quattro anni di stallo e battaglie istituzionali, il governo Meloni ha sbloccato il rifinanziamento per circa 500 scuole in tutta Italia che necessitano di interventi antisismici o di completamento edilizio, tra cui spiccano 31 strutture situate in Calabria. La decisione arriva dopo una serie di passaggi burocratici decisivi, inclusa l’autorizzazione del MEF su richiesta del Ministero dell’Istruzione e del Merito, permettendo di riattivare fondi che rischiavano di andare perduti a causa dei ritardi accumulati durante la pandemia e le precedenti gestioni politiche. Il percorso per garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici ha subito un arresto drastico circa sei anni fa, quando i lavori per diverse centinaia di strutture sono rimasti congelati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole sicure: sbloccati i fondi per 500 edifici, ok in Calabria

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