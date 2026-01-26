Scuole più sicure e moderne nel forlivese | investimenti record della Provincia per edifici e palestre

Dal dicembre 2021, la Provincia di Forlì-Cesena ha investito significativamente nell’edilizia scolastica superiore, con interventi mirati a migliorare sicurezza e funzionalità degli edifici e delle palestre. Questo programma mira a creare ambienti più moderni e affidabili per studenti e insegnanti, rafforzando l’offerta educativa sul territorio e contribuendo allo sviluppo di scuole più sicure.

La Provincia di Forlì-Cesena si avvia alla conclusione della fase di attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr sull'edilizia scolastica superiore, un percorso che negli ultimi anni ha profondamente trasformato il patrimonio degli istituti secondari di secondo grado. Un impegno straordinario che ha consentito di migliorare sicurezza, funzionalità e qualità degli spazi, ponendo le basi per una programmazione strutturale anche oltre il Pnrr. Dal dicembre 2021 ad oggi la Provincia di Forlì-Cesena ha promosso e realizzato un articolato programma di interventi sull'edilizia scolastica superiore, con l'obiettivo di garantire sicurezza e qualità degli spazi agli edifici scolastici, a beneficio della comunità scolastica distribuita su tutto il territorio provinciale.

La provincia di Frosinone ha ricevuto 700 mila euro dal PNRR per migliorare la sicurezza antincendio di tre scuole secondarie di secondo grado.

