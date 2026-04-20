Le scuole italiane hanno ottenuto una proroga per utilizzare i fondi destinati alle gite scolastiche, consentendo un periodo più ampio per organizzare le attività fuori sede. La decisione riguarda anche la possibilità di adottare un ISEE più flessibile, offrendo maggiore autonomia alle istituzioni scolastiche nella gestione delle risorse. Questa modifica mira a facilitare la partecipazione degli studenti alle uscite didattiche, mantenendo le attività programmate nel nuovo arco temporale stabilito.

Le scuole italiane hanno una nuova finestra temporale per attivare i fondi destinati al sostegno delle gite scolastiche, grazie a una proroga che mira a garantire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche fuori sede. La decisione, formalizzata con la nota n. 41136 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, permette di utilizzare le risorse del welfare gite rimaste inutilizzate negli anni precedenti, aprendo la strada a una gestione più snella e vicina alle reali necessità delle famiglie. Nuovi criteri di accesso: l’autonomia scolastica come motore di equità. Il passaggio da un modello centralizzato a uno basato sulla flessibilità decisionale degli istituti rappresenta il cuore della trasformazione in atto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole, nuovi fondi per le gite: più autonomia e Isee più flessibile

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