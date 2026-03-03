È stato introdotto un nuovo sistema più flessibile per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che permette un accesso più semplice ai contributi sociali. La modifica elimina le penalità legate a piccoli importi che prima potevano bloccare la possibilità di ricevere sostegni economici. Ora, con questa formula, più cittadini possono beneficiare degli aiuti senza ostacoli legati a minime differenze di reddito.

Stop ai balzelli che anche per un solo euro impedivano a un cittadino di ricevere contributi dal sociale. La novità, annunciata dal Comune, è quella di un welfare sempre più a misura di persona, capace di rispondere in modo proporzionato all’effettivo bisogno e di garantire la massima equità ed efficacia in ogni prestazione economica di supporto al cittadino. È questa infatti la visione che nel calcolo dei contributi erogabili dai servizi sociali ha ispirato il passaggio dal tradizionale sistema "a scaglioni", dove l’aliquota salta in modo netto da una percentuale all’altra, al modello di progressione lineare, dove grazie a una formula matematica l’aumento o la diminuzione del contributo seguono strettamente l’andamento del reddito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sociale, Isee più flessibile. L’accesso ai contributi facilitato da una formula

Narni, Silvia Tiberti: “Innalzato la soglia Isee per l’accesso ai contributi destinati alle famiglie”L’Assessorato alle Politiche Sociali: “Il lavoro del mandato si è concentrato sull’ampliamento dei servizi, sul rafforzamento delle tutele e sulla...

Zes, arrivano due importanti novità: l'accesso al credito facilitato e il bonus assunzioniANCONA – Il Governo ha dato il via libera a due importanti misure nell’ambito della Zes Unica, in cui sono comprese anche le Marche, per sostenere...

Tutti gli aggiornamenti su Sociale, Isee più flessibile. L’accesso...

Discussioni sull' argomento Sociale, Isee più flessibile. L’accesso ai contributi facilitato da una formula; Bonus 2026: guida alle agevolazioni, tra proroghe e novità.

ISEE: soglia più alta nel 2026 per accedere alle prestazioni sociali agevolateIl Ddl di Bilancio 2026 (A.S. 1689) prevede l’innalzamento della soglia ISEE per accedere alle prestazioni sociali agevolate. Inoltre, viene modificata la scala di equivalenza, con coefficienti ... ipsoa.it

ISEE centrale per il nuovo bonus bollette: quali sono i limiti previsti?(Adnkronos) - Nel 2026 arriva un doppio bonus bollette per le famiglie: sarà differenziato sulla base del valore ISEE. L’attestazione ... notizie.tiscali.it

La Stampa. . Un esperimento sociale, lo sfruttamento dell’hype e una sottile critica sociale: così Fabio Boccuzzi ha conquistato Sanremo fingendo di essere una pop star. Era tutto finto. Boccuzzi spiega il suo esperimento: «Nel mondo della musica conta solo u - facebook.com facebook

Un esperimento sociale, lo sfruttamento dell’hype e una sottile critica sociale: così Fabio Boccuzzi ha conquistato Sanremo fingendo di essere una pop star. Era tutto finto. Boccuzzi spiega il suo esperimento: «Nel mondo della musica conta solo una cosa: ess x.com