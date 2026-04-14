Rende allarme sicurezza nelle scuole e nuovi piani per il Roges

A Rende, quasi un anno dopo l’insediamento della nuova amministrazione, si evidenziano problemi legati alla sicurezza nelle scuole e all’attuazione dei piani per il quartiere Roges. Nel bilancio di questa fase si riscontrano differenze tra le aspettative dei cittadini e le azioni messe in campo dalla giunta. La situazione riflette le difficoltà di gestione e le sfide di implementare interventi concreti in città.

A Rende, il bilancio che chiude quasi un anno di gestione amministrativa mette in luce una frattura tra le aspettative dei cittadini e l’operatività della giunta. Durante un recente intervento radiofonico su Rlb nella trasmissione Fatti Vivi, l’ingegner Marco Saverio Ghionna ha tracciato un quadro complesso della città, toccando punti sensibili che spaziano dalla sicurezza scolastica alla viabilità urbana, fino alla valutazione politica delle competenze assessoriali. Sicurezza e decoro: il caso della scuola Parco Giorcelli. Le preoccupazioni che animano i genitori della scuola dell’infanzia Parco Giorcelli sono diventate oggetto di un confronto istituzionale dopo le segnalazioni raccolte dalla minoranza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rende, allarme sicurezza nelle scuole e nuovi piani per il Roges Leggi anche: Mascali, nuovi defibrillatori nelle scuole: più sicurezza per studenti e personale Rende, polemica su Roges: 227mila euro per strade in manutenzioneI consiglieri di minoranza di Rende hanno messo in discussione la reale portata degli interventi previsti per il quartiere Roges, contestando la... “Sinner È uno dei giocatori che mi rende una persona migliore. Mi fa capire i miei punti deboli e su cosa devo concentrarmi davvero in ogni allenamento e in ogni partita. È fantastico averlo come modello e vederlo raggiungere tutti i traguardi che sta raggiun - facebook.com facebook Diciamo che rende tutto più difficile. Ma tra non avere neppure benzina e dover affrontare una carenza di diesel, governi e industria sanno bene cosa scegliere. x.com