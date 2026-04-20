Scuola Valditara | Classi pollaio? Sono residuali Nessun intervento sul calendario scolastico in programma

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha dichiarato che le classi pollaio sono ormai residuali nel sistema scolastico italiano. La sua affermazione è stata fatta durante un evento sulla formazione a Parma, dove ha anche precisato che non sono previsti interventi sul calendario scolastico. Secondo quanto riferito, non ci sarebbero modifiche in programma riguardo alla gestione delle classi.

A Parma, a margine di un evento dedicato alla formazione, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha sostenuto che il fenomeno delle cosiddette “classi pollaio” sarebbe ormai residuale nel sistema scolastico italiano. Secondo il ministro, i casi di classi eccessivamente numerose si collocherebbero ormai su quote minime. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Valditara: sul calendario scolastico ancora nulla di concreto Scuola italiana di Istanbul, sciopero docenti locali a rischio anno scolastico: UIL Scuola chiede intervento urgente dei ministri Tajani e Valditara per ripristinare le lezioniLa UIL Scuola ha inviato una lettera formale ai ministri degli Esteri e dell'Istruzione Antonio Tajani e Giuseppe Valditara per sollecitare... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Mai più di 20 alunni per classe: la proposta per dire addio alle classi pollaio che divide genitori e Ministero; Violenza in classe, Valditara all'evento della Lega difende il DL Sicurezza: Non può essere legittimo portare i coltelli nelle scuole. Mai più di 20 alunni per classe: la proposta per dire addio alle classi pollaio che divide genitori e MinisteroClassi sempre più piene e studenti fragili: scontro tra il ministero che difende le classi grandi e la proposta per il tetto di 20 alunni. nostrofiglio.it Valditara, 'classi pollaio un fenomeno residuale, in V elementare lo 0,5%'Le evidenze empiriche, a partire dai risultati dei test Pisa e dalle rilevazioni degli studi di Invalsi, dimostrano con chiarezza che gli esiti formativi degli studenti non dipendono dal numero di ... ansa.it Almeno due persone sono rimaste uccise e molte altre ferite in una sparatoria vicino ad una scuola a Winston-Salem, in North Carolina. Lo riporta la Cnn precisando che i bambini dovrebbero essere al sicuro facebook Nel question time del 17 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief, è stata affrontata una panoramica sulle principali tematiche legate al reclutamento del personale scolas… x.com