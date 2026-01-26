Valditara | sul calendario scolastico ancora nulla di concreto

La ministra dell’Istruzione, Valditara, ha annunciato che non ci sono ancora decisioni definitive sul calendario scolastico. Recentemente, la ministra Santanchè aveva indicato la possibilità di modificare le date delle vacanze per favorire la destagionalizzazione del turismo. Resta quindi da attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali prima di eventuali cambiamenti nelle date delle vacanze scolastiche.

È ancora presto per parlare di un cambiamento del calendario scolastico. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dopo che la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha spiegato di essere al lavoro con lui sul tema. «Non c’è ancora nulla di concreto - ha detto a margine della visita all’istituto comprensivo Candia di Milano - Quando ci sarà qualcosa di concreto, ne parleremo». Cambiare le date delle vacanze scolastiche per destagionalizzare il turismo e far crescere il settore era uno dei punti delineati dalla ministra Daniela Santanchè qualche giorno fa, in pratica niente più tre mesi estivi e 20 giorni a Natale ma pause più spezzettate durante tutto l’anno scolastico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Santanchè: «Lavoro con Valditara alla revisione del calendario scolastico». Il ministero dell'Istruzione: «Allo stato ancora nessuna proposta concreta»La ministra Santanchè ha annunciato di collaborare con Valditara alla revisione del calendario scolastico, con l'obiettivo di adottare modelli europei che prevedano pause più distribuite nel corso dell'anno.

Santanchè: "Al lavoro con Valditara per cambiare il calendario scolastico"Daniela Santanchè ha annunciato una collaborazione con Valditara per rivedere il calendario scolastico italiano, con l’obiettivo di uniformarsi a quello di altri paesi europei.

