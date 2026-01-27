Milano gli studenti occupano il liceo Virgilio | Contro le spese militari che tolgono risorse alla scuola

Gli studenti del liceo Virgilio di Milano hanno occupato l’edificio per protestare contro le spese militari che, secondo loro, sottraggono risorse all’istruzione pubblica. L’azione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle priorità del settore scolastico e sulla necessità di investimenti più adeguati per l’educazione. L’occupazione si inserisce in un più ampio dibattito sulle risorse statali e le politiche di bilancio.

Milano, 27 gennaio 2026 – Il liceo Virgilio di Milano è stato occupato questa mattina dagli studenti. Si tratta della prima occupazione in città dall’inizio di gennaio, ma non la prima dell’anno scolastico. Prima delle vacanze di Natale c’erano stati altri cinque episodi: avevano occupato gli studenti del Manzoni, del Berchet, del Bottoni, dell’Agnesi, del Cremona. Il blitz all’orario di ingresso, con lo stop a docenti e personale scolastico, consentito l’accesso agli studenti. Intorno alle 9 è scattata l’assemblea. “Durante quest'occupazione ci riprenderemo i nostri spazi, organizzando attività alternative e dibattiti legati all’attualità, in modo da garantire a tutti gli studenti e le studentesse la libertà di informarsi e di esprimersi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa mattina, studenti del liceo Virgilio di Milano hanno occupato l’edificio di piazza Ascoli, impedendo l’ingresso al personale scolastico.

In risposta all’incidente di Crans Montana, gli studenti delle elementari dell’Istituto Pisacane e Poerio hanno affisso biglietti di solidarietà sui cancelli delle loro scuole, rivolti ai quattro studenti della terza D del liceo Virgilio di Milano feriti nell’incidente.

