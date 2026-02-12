Confermato lo sciopero degli aerei il 16 febbraio Salvini contro i sindacati | Sono anti italiani

Gli scioperi nel settore aereo sono stati confermati per il 16 febbraio e il 7 marzo 2026. I sindacati hanno deciso di mantenere le agitazioni, nonostante l’appello del Garante a rinviarli. Salvini ha criticato duramente i sindacati, definendoli “anti italiani” e accusandoli di mettere a rischio i viaggi dei cittadini. La situazione resta tesa, con i lavoratori pronti a scioperare e le compagnie aeree che si preparano alle ripercussioni.

Sono confermati gli scioperi del settore aereo di lunedì 16 febbraio e sabato 7 marzo 2026. I sindacati hanno deciso di non accogliere l'appello del Garante, che aveva chiesto di posticiparli. Immediato l'attacco di Matteo Salvini: "Si dimostrano irresponsabili e anti-italiani, risponderemo con forza". Le sigle sono convocate domani mattina al ministero dei Trasporti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

