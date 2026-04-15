Sciopero per i 3500 dipendenti della sanità privata in Umbria | stipendi bassi carichi di lavoro alti e mansioni non rispettate

Questa mattina, circa 3.500 lavoratori della sanità privata in regione hanno incrociato le braccia per protestare contro stipendi considerati troppo bassi, carichi di lavoro elevati e mansioni non sempre rispettate. La mobilitazione ha coinvolto diverse strutture del settore e ha attirato l’attenzione sui problemi che affliggono questa parte del sistema sanitario regionale. La protesta si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra lavoratori e aziende del settore.