Scuola Capellini-Sauro | nuovo crollo falliti i controlli della Provincia

Un altro episodio di cedimento si è verificato presso il complesso scolastico Capellini-Sauro nella Spezia, con il crollo di un controsoffitto in un’area già segnalata per problemi strutturali. La Provincia aveva effettuato controlli, ma senza riuscire a prevenire il nuovo evento. La situazione ha portato alla sospensione delle attività didattiche e all’intervento delle forze dell’ordine sul posto.

Un nuovo cedimento strutturale ha colpito il complesso scolastico Capellini-Sauro della Spezia, dove un controsoffitto è precipitato in un’area che risultava già oggetto di precedenti criticità. L’incidente è avvenuto in un momento in cui l’edificio era privo di studenti, evitando conseguenze fisiche tra la popolazione scolastica. La cronologia dei cedimenti nel comparto scolastico spezzino. Il fatto odierno riapre una ferita che risale al settembre 2024. In quel periodo, un distacco di materiale aveva interessato un laboratorio proprio all’interno dell’istituto Capellini-Sauro, spingendo la Provincia della Spezia a intervenire con promesse di monitoraggio sistematico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola Capellini-Sauro: nuovo crollo, falliti i controlli della Provincia Notizie correlate La legalità tra i banchi di scuola: al via il nuovo percorso negli istituti della provincia di CasertaIl primo incontro a Capua con Anna Ida Capone, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Santa Maria Capua Vetere e l’avv. Leggi anche: Bancomat ancora presi d’assalto, due colpi falliti nella notte a Napoli e in provincia Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crolla un controsoffitto, lezioni sospese al Capellini-Sauro: studenti rimandati a casa; Storie Sconfinate torna al Galata: studenti protagonisti di racconti sulle migrazioni; Dalla Spezia a Genova, Storie sconfinate racconta l’emigrazione e dà un nome alla memoria. Paura all’ingresso dell’Istituto Capellini-Sauro: il crollo nel weekend evita la tragediaCrollo all'istituto Capellini-Sauro di La Spezia: cedimento del controsoffitto all'ingresso. Lezioni sospese e controlli tecnici d'urgenza. ligurianotizie.it Crolla un controsoffitto, lezioni sospese all'istituto Capellini-Sauro della SpeziaBrutta sorpresa per docenti e studenti dell'istituto superiore Capellini-Sauro della Spezia, che questa mattina al rientro a scuola hanno trovato il controsoffitto dell'ingresso crollato. L'episodio è ... primocanale.it Paura all’ingresso dell’Istituto Capellini-Sauro: il crollo nel weekend evita la tragedia Leggi l’articolo completo al link https://www.ligurianotizie.it/paura-allingresso-dellistituto-capellini-sauro-il-crollo-nel-weekend-evita-la-tragedia/2026/04/20/637411/ - facebook.com facebook