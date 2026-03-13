La legalità tra i banchi di scuola | al via il nuovo percorso negli istituti della provincia di Caserta

Lunedì 9 marzo è iniziato un nuovo percorso di legalità negli istituti scolastici della provincia di Caserta. L’Associazione Nazionale Magistrati, con sede a Santa Maria Capua Vetere, ha avviato il progetto insieme alla Fondazione A’ Voce d’e Creature ets. La presidente Anna Ida Capone e la segretaria Linda Catagna sono coinvolte nell’organizzazione di questa iniziativa rivolta agli studenti.

Il primo incontro a Capua con Anna Ida Capone, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Santa Maria Capua Vetere e l’avv. Giuseppe Simeone della Fondazione A’ Voce’ d’’e creature ETS Lunedì 9 marzo è iniziato un nuovo percorso nelle scuole della provincia di Caserta. L’Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Santa Maria Capua Vetere, con la nuova Presidente Anna Ida Capone e la segretaria Linda Catagna, in collaborazione con la Fondazione A’ Voce d’e creature ets presieduta da don Luigi Merola e i rappresentanti delle le forze dell’ordine incontreranno numerosi studenti delle scuole di Caserta, Alife, San Nicola la Strada, Recale, Marcianise, Maddaloni, Capua, Santa Maria Capua Vetere e Capodrise. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Cultura della Legalità: i carabinieri protagonisti tra i banchi di scuola a Forino e AvellaNell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma e concordate con gli Uffici Scolastici, proseguono nella provincia di Avellino gli incontri tra i... Acuto: i Carabinieri tra i banchi di scuola per la legalitàIncontro con circa 50 studenti della scuola Santa Maria De Mattias per parlare di social network, bullismo e collaborazione con le forze dell’ordine... Contenuti e approfondimenti su La legalità tra i banchi di scuola al... Temi più discussi: Cesa, a scuola nuovo incontro sulla legalità con la Guardia di Finanza; Al via i ‘Percorsi di legalità 2026’ di Confindustria Caserta; Legalità in cattedra a Caserta, il magistrato antimafia Antonello Ardituro incontra gli studenti |; Cesa: secondo incontro sulla legalità con la Guardia di Finanza:. Marcianise, al Novelli lezione di legalità con i Carabinieri per oltre 700 studentiMarcianise (Caserta) – Un confronto diretto con l’Arma dei Carabinieri per riflettere su legalità, rispetto delle regole e rischi della vita quotidiana e del ... pupia.tv Salesiani Caserta, in memoria di Don Diana: Gratteri e Ardituro per il mese della legalitàScopri tutti i dettagli riguardo Salesiani Caserta, in memoria di Don Diana: Gratteri e Ardituro per il mese della legalità . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Arisa al Belvedere Session, concerto esclusivo a Caserta x.com Il fascino della Reggia di Caserta splende ancora una volta sul grande schermo. Siamo orgogliosi di ospitare una nuova produzione cinematografica internazionale: il Complesso vanvitelliano si conferma uno dei set più iconici e ricercati al mondo. Foto di - facebook.com facebook