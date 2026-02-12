Bancomat ancora presi d'assalto due colpi falliti nella notte a Napoli e in provincia

Nella notte, due tentativi di furto con il bancomat sono stati sventati a Napoli e in provincia. I ladri hanno tentato di entrare in azione, ma sono stati interrotti prima di riuscirci. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi ci sia dietro gli assalti falliti.

Su entrambe le vicende sono in corso indagini da parte dei carabinieri. In entrambi i casi, i malviventi non sono riusciti a mettere a segno i furti.

