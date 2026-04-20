La squadra è entrata a far parte del campionato nell’estate del 2016 e già nel primo anno ha raggiunto la finale, vincendola contro Trento. La formazione si presenta quest’anno come outsider, con Perugia considerata più forte, ma con la squadra che mostra fiducia. La stagione è iniziata con la speranza di raggiungere nuovi traguardi, mantenendo viva la tradizione di competizione e vittoria.

È arrivato alla Lube nell’estate del 2016 e al suo primo anno la squadra ha subito raggiunto la finale, vincendola contro Trento, traguardo e festa che mancavano da tre anni. Da allora con Giuseppe Cormio, nel ruolo prima di direttore sportivo e poi di direttore generale di Civitanova ne ha raggiunte altre sette di finali, mancandola soltanto nel 2024 e nel 2020, ma in quest’ultimo caso per colpa della pandemia che portò alla sospensione dei campionati. Il club biancorosso ha abituato bene i suoi tifosi dal primo anno in A1 nel 1995, ma con la scelta dello jesino Cormio come uomo mercato e non solo, la Lube ha compiuto senza dubbio un ulteriore salto di qualità e si è goduta gli anni più vincenti della sua storia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scudetto, Lube in versione outsider: "Perugia più forte, ma c’è fiducia"

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