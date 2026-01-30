Benitez | Lo scudetto? Spero Napoli ma la squadra con la rosa più forte è
Dopo la partita di Europa League contro la Roma, Rafa Benitez ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di Antonio Conte. L’allenatore del Panathinaikos ha detto di sperare nello scudetto, ma ha anche sottolineato che, secondo lui, la squadra con la rosa più forte è un’altra. Ha parlato della corsa scudetto in Serie A e ha commentato l’uscita anticipata degli azzurri dalla Champions League.
Nel post partita di Europa League contro la Roma, l’allenatore del Panathinaikos, Rafa Benitez, si è soffermato anche sul Napoli di Antonio Conte, sulla lotta scudetto in Serie A e sull’uscita anticipata degli azzurri dalla Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
