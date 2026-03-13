Prevenzione cardiovascolare grande partecipazione a Terni per lo screening gratuito in piazza della Fondazione Per il Tuo Cuore di Anmco

A Terni, in piazza della Repubblica, si è svolto dallo 11 al 13 marzo uno screening cardiovascolare gratuito organizzato dalla “Fondazione Per il Tuo Cuore” di Anmco. La manifestazione ha visto una consistente partecipazione dei cittadini, interessati a sottoporsi ai controlli senza costi. L’evento ha coinvolto diverse persone che hanno approfittato dell’opportunità di verificare la salute del proprio cuore.

Tre giorni di controlli gratuiti in piazza della Repubblica dall’11 al 13 marzo. Elettrocardiogramma, esami del sangue e valutazione dei fattori di rischio. Importante il contributo dell’Azienda Ospedaliera di Terni per rendere possibile l’iniziativa Grande partecipazione e interesse da parte dei cittadini ternani per lo screening cardiovascolare gratuito che si è svolto dall’11 al 13 marzo in piazza della Repubblica. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha portato nel centro della città il truck sanitario mobile dedicato alla prevenzione cardiologica, con il supporto dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Ipertensione, infarto e diabete: obiettivo prevenzione, a Terni lo screening gratuitoLa campagna della Fondazione per il tuo cuore fa tappa in città: dall’11 al 13 marzo il “Truck Tour” in piazza della Repubblica per offrire ai... Bagheria investe sulla prevenzione: screening gratuito per cuore e reni a Villa ButeraDomenica 28 dicembre l’iniziativa “La Salute sotto l’Albero” porta specialisti, controlli nefrocardiologici e diagnosi precoce direttamente ai... Tutto quello che riguarda Prevenzione cardiovascolare grande... Temi più discussi: Prevenzione del cuore, il grande successo per il Truck Tour a Siena: oltre trecento screening in tre giorni; Grande partecipazione per la IV Edizione del Premio Luca Bomboi; Grande partecipazione a Napoli per Le stagioni della prevenzione: confronto e dialogo sulla salute femminile organizzato da SYNLAB SDN; Alecci riguardo manifestazione il Villaggio della Salute che si terrà venerdì 13 a Soverato. Truck Tour Banca del Cuore 2026, torna la prevenzione cardiovascolare a SienaDopo il successo delle edizioni precedenti, torna a Siena il Truck Tour – Banca del Cuore 2026, promosso dalla Fondazione Per il Tuo Cuore Hcf Onlus con il patrocinio e il contributo del Comune di ... radiosienatv.it Prevenzione cardiovascolare. Il Truck Tour Banca del Cuore parte da SanremoLa campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare per la lotta all'infarto e alle aritmie minacciose, promossa dal Settore Operativo Autonomo Banca del Cuore della Fondazione per il Tuo cuore - ... quotidianosanita.it Risorse per progetti rivolti a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni d’età. Le ha messe in campo la Fondazione per combattere l’abbandono scolastico e in generale la fragilità adolescenziale - facebook.com facebook #Napoli, nasce la Fondazione per Domenico: "Vicinanza senza precedenti" x.com