L'attore sta attualmente girando l'ultimo film diretto da Martin Scorsese e ha deciso di cambiare look. Si presenta con un taglio di capelli diverso rispetto al passato, attirando l'attenzione dei presenti sul set. Le attrici di Hollywood, in vista dei prossimi Premi Oscar 2026, si interrogano sulla lunghezza dei loro abiti eleganti, mentre lui si concentra sulla sua trasformazione.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Lunghi o corti? No, non è solo la domanda che si sono poste le attrici di Hollywood prossime a sfilare sul red carpet del Dolby Theatre durante i Premi Oscar 2026, immaginando la lunghezza dei loro abiti eleganti. Stavolta, è Leonardo DiCaprio, 51 anni, a chiederselo, ma riferendosi ai suoi nuovi baffi. Un dettaglio inedito per DiCaprio, presente agli Oscar 2026 in quando candidato come miglior attore protagonista per Una battaglia dopo l’altra (film che ha raccolto ben 6 premi), che ha subito catturato l’attenzione dei fotografi e dei fan presenti sul celebre tappeto rosso prima della premiazione grazie a un bel paio di baffi impeccabili, folti, retrò, da divo anni ’40. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cambio di look per l'attore, che sta girando l'ultimo film di Martin Scorsese

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