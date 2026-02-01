La Napoli fuori dai circuiti turistici | le chiese dalle bellezze nascoste

Napoli si svela ancora una volta con le sue chiese meno note, lontano dai percorsi turistici più battuti. I visitatori che si avventurano tra queste bellezze nascoste trovano un mondo diverso, fatto di architetture affascinanti e storie antiche. Goethe stessa, durante il suo viaggio, aveva scritto che ogni attesa in questa città viene superata. Eppure, molte di queste chiese rimangono sconosciute ai più, aspettando di essere scoperte e ammirate.

Dove i tour organizzati non arrivano, alla scoperta di un impareggiabile esempio dell'architettura romanica nel capoluogo campano "Si dica o racconti o dipinga quel che si vuole, ma qui ogni attesa è superata". Così scriveva Goethe, appuntando sul proprio diario le sue impressioni mentre visitava la città di Napoli durante il suo celebre "Viaggio in Italia". Chissà se tra i monumenti che il grande poeta tedesco poté ammirare c'erano anche la chiesa di San Giovanni a Mare e quella di San Giovanni a Carbonara, due tra gli esempi di architettura sacra di maggior pregio ospitati dal capoluogo partenopeo.

