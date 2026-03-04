Lecce segreta | 5 luoghi insoliti e monumenti da vedere fuori dai circuiti turistici La mappa Video

Nel cuore di Lecce si trovano luoghi meno noti al grande pubblico, spesso ignorati dalle guide turistiche. Questa città nasconde cinque siti insoliti e monumenti che si trovano fuori dai percorsi tradizionali, spesso nascosti tra vicoli dimenticati e aree meno frequentate. La mappa proposta evidenzia queste mete nascoste, offrendo uno sguardo diverso sulla città, lontano dalle immagini più comuni di pietra leccese e cartapesta.

C’è una Lecce che non compare nelle cartoline patinate, che non profuma solo di pietra leccese e cartapesta, ma che si nasconde tra le pieghe del tempo e della vegetazione urbana. È la città dei dettagli invisibili, quella che richiede passi lenti e sguardi curiosi per rivelare un volto autentico, lontano dal fragore dei tour organizzati. Se pensate di conoscere già la "Firenze del Sud", ecco cinque tappe per scoprire il fascino segreto del capoluogo salentino. Ecco qualche luogo da non perdere: la mappa dei luoghi da visitare. Scorri le slide . 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

