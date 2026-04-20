Scopre i video dello stupro della madre disabile sul cellulare della sorella | l’atroce vicenda di Napoli che ha portato a due arresti

A Napoli, una donna si è recata presso una stazione dei carabinieri per denunciare un fatto grave. Durante le indagini, sono stati trovati sul cellulare della sorella dei video che raffiguravano uno stupro ai danni della madre, che ha disabilità. La scoperta ha portato all’arresto di due persone coinvolte in questa vicenda drammatica. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Poco meno di un mese fa, una donna si è presentata presso una stazione dei carabinieri per sporgere una denuncia. Ai militari la donna ha mostrato alcuni filmati. Le immagini ritraevano una violenza sessuale subita dalla madre disabile. A violentare la donna, nel proprio letto, un uomo di 32 anni. A riprendere la scena con lo smartphone sua sorella, l’altra figlia della signora stuprata, una 33enne. – Notizie.com È una vicenda terribile quella che è giunta da Napoli in queste ore. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Scopre i video dello stupro della madre disabile sul cellulare della sorella: l’atroce vicenda di Napoli che ha portato a due arresti Notizie correlate Il video della maxi operazione antidroga che ha portato a 14 arresti - VIDEOBlitz della Polizia di Stato a Ravenna nell’area dei Giardini Speyer e della stazione ferroviaria, con 14 persone arrestate per spaccio di droga. Napoli, abusi su donna disabile ripresi col cellulare: arrestati fratello e sorella conviventiNapoli, arrestati un uomo e una donna accusati di violenza sessuale aggravata su una 59enne disabile: decisive le indagini dei Carabinieri e i video...