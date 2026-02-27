Il video della maxi operazione antidroga che ha portato a 14 arresti - VIDEO

Da ravennatoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha condotto un'operazione a Ravenna, coinvolgendo i Giardini Speyer e la stazione ferroviaria. Durante il blitz sono state arrestate 14 persone nell’ambito di un’indagine sullo spaccio di droga. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e materiale legato all’attività illecita. Il video dell’intervento mostra le fasi della operazione e le manette ai sospettati.

Blitz della Polizia di Stato a Ravenna nell’area dei Giardini Speyer e della stazione ferroviaria, con 14 persone arrestate per spaccio di droga. L’indagine, durata tre mesi, ha documentato cessioni quotidiane anche vicino a plessi scolastici. L’operazione, denominata “Smoke Corner”, ha coinvolto Squadra Mobile, Reparto Prevenzione Crimine e un elicottero della Polizia. Sequestri, arresti differiti e misure preventive hanno portato a smantellare una rete di spaccio radicata nel quartiere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

