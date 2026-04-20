A Napoli, un uomo e una donna sono stati arrestati con l’accusa di aver commesso abusi sessuali aggravati su una donna disabile di 59 anni. Le indagini dei Carabinieri si sono basate anche sui video consegnati dalla figlia della vittima, che hanno confermato le violenze. I due arrestati sono fratello e sorella conviventi e sono stati portati in custodia cautelare.

Napoli, arrestati un uomo e una donna accusati di violenza sessuale aggravata su una 59enne disabile: decisive le indagini dei Carabinieri e i video consegnati dalla figlia della vittima. In data odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nei confronti di un 32enne e di una 33enne. Entrambi sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di violenza sessuale aggravata ai danni di una donna di 59 anni in condizioni di gravedisabilità fisica e psichica. Le indagini, coordinate dalla...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, abusi su donna disabile ripresi col cellulare: arrestati fratello e sorella conviventi

Notizie correlate

Napoli, abusi su donna disabile: arrestati figlia e complice, violenze riprese con cellulareDeterminante, ai fini investigativi, la consegna di alcuni filmati che documenterebbero le violenze subite dalla donna.

Abusi sessuali su un giovane disabile: arrestate tre personeQuesta mattina i carabinieri di Afragola hanno tratto in arresto tre persone accusate di violenza sessuale di gruppo e di atti persecutori aggravati...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Napoli, abusi su donna disabile: arrestati 32enne e 33enne, filmate le violenze; Aversa, gravi abusi sessuali su minori: arrestati due uomini e due donne, rintracciati all’estero; Abusi su bambini e maltrattamenti, arrestati due uomini e due donne; Donna trans muore a 47 anni, l’Atn: Alessandra non rispettata neanche nei manifesti funebri.

Abusi su bambini e maltrattamenti, arrestati due uomini e due donneUn'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha portato all'arresto di quattro persone residenti a ... ilmattino.it

Aversa, gravi abusi sessuali su minori: arrestati due uomini e due donne, rintracciati all’esteroUn 55enne avrebbe commesso gravi abusi sui figli piccoli, gli altri tre reatri che minavano la loro serenità Quattro persone, cittadini dell’est Europa, sono state rintracciate all’estero e sono finit ... napoli.repubblica.it