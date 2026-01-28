Un pomeriggio di calcio giovanile ad Ascoli si è concluso con un episodio di violenza che ha lasciato tutti senza parole. Durante la partita, un giovane calciatore di 15 anni è stato colpito con un pugno in faccia. L’impatto ha fratturato la mandibola del ragazzo, che ora si trova in ospedale sotto osservazione. La scena ha scosso genitori, allenatori e spettatori, che chiedono che si faccia piena luce su quanto accaduto.

ASCOLI Un pomeriggio di sport e di calcio giovanile si è trasformato in un episodio di inaudita violenza, con conseguenze gravissime per un ragazzo di appena 15 anni. È accaduto domenica pomeriggio sul campo sportivo di Monterocco, dove era in programma la gara del campionato provinciale Allievi tra Porta Romana e Folignano. La partita L’incontro si stava svolgendo regolarmente, con le due squadre impegnate a contendersi il risultato sul terreno di gioco. A passare in vantaggio è stato il Folignano, ma i padroni di casa del Porta Romana non si sono arresi e, nel finale di gara, sono riusciti prima a trovare il gol del pareggio e poi, nei minuti di recupero, a ribaltare completamente il match, fissando il risultato sul 3-1. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Aggressione choc in campo ad Ascoli, pugno in faccia a un calciatore di 15 anni: mandibola fratturata

