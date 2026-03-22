Oltre 50.000 persone hanno partecipato a Torino alla XXXI Giornata della Memoria e dell’Impegno, organizzata da Libera, per ricordare le vittime innocenti delle mafie. La manifestazione ha visto la partecipazione di più di 500 familiari provenienti da varie parti d’Italia. Durante il corteo, un attivista ha sottolineato che anche i bambini sono nel mirino delle organizzazioni mafiose.

Bologna, 22 marzo 2026 – Oltre 50mila persone hanno sfilato ieri per le vie di Torino in occasione della XXXI Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera con oltre 500 familiari di vittime innocenti provenienti da tutta Italia. In corteo anche molti politici, dalla segretaria dem Elly Schlein, a Federico Cafiero De Raho (M5s) e Nicola Fratoianni (Avs). Messaggio anche di Chiara Colosimo (FdI), presidente della Commissione parlamentare Antimafia. **** Tanti i nomi delle donne e dei bambini che la mafia ha brutalizzato, ucciso, violentato, usato e poi gettato. La lista che ogni anno Libera legge il 21 marzo ne è piena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Libera e il maxi corteo anti mafia. L’attivista: “Anche i bimbi nel mirino delle cosche”

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