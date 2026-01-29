Fatture false e crediti d’imposta indebiti | sequestri per oltre 188mila euro a due imprenditori del Sannio

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 188mila euro a due imprenditori del Sannio. Le indagini sono partite da un controllo dell’INPS, che ha scoperto fatture false e crediti d’imposta indebiti legati a lavori di efficientamento energetico. Ora gli uomini delle Fiamme Gialle stanno cercando di fare luce su un giro di frodi che coinvolge più soggetti.

In data odierna, militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto illecito di reati tributari e di truffa aggravata ai danni dello Stato, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Benevento, in parziale accoglimento delle richieste della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di due imprenditori, amministratori di società operanti nel settore dell'edilizia e con sede in Telese Terme, ritenuti gravemente indiziati di alcuni dei delitti tributari e di truffa oggetto del procedimento.

