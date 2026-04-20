Scoperto a Roma gruppo clandestino di ex forze dell'ordine che faceva dossieraggio | perquisizioni in corso

A Roma, le forze dell'ordine stanno conducendo perquisizioni in un’indagine riguardante un gruppo clandestino composto da ex appartenenti alle forze dell’ordine. Il gruppo, chiamato

I Carabinieri del Ros stanno effettuando delle perquisizioni a Roma in merito all'indagine sulla 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino che avrebbe compiuto attività di dossieraggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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