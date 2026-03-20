USA approvata la legge per l'espulsione di immigrati che maltrattano gli animali delle Forze dell'Ordine | Il BOWOW act

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato il BOWOW Act, una legge che permette l’espulsione di immigrati coinvolti nel maltrattamento di animali appartenenti alle forze dell’ordine. La proposta di legge stabilisce procedure specifiche per l’allontanamento di chi commette tali reati. La normativa si applica a tutte le persone che si trovano negli Stati Uniti con status di immigrati.

Approvata nel Senato Usa una proposta di legge, il BOWOW Act, che prevede l’ipotesi di espulsione per gli immigrati che maltrattano animali delle forze dell’ordine. L’atto ha scatenato un duro dibattito politico tra chi pensa che sia un’azione corretta e chi invece sottolinea che si tratta di un escamotage per irrigidire le politiche sull’immigrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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