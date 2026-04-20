Le forze dell'ordine stanno effettuando perquisizioni a Roma nell'ambito di un'inchiesta sulla cosiddetta

Sono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla "Squadra Fiore", un gruppo clandestino - di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell'ordine - che avrebbe compiuto attività di dossieraggio. Dossieraggio, in corso perquisizioni in indagine su Squadra Fiore L'attività è stata svolta dai carabinieri del Ros. Nell'indagine si procede per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. Contestualmente si stanno effettuando perquisizioni anche per il filone di indagine in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizio segreti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Squadra Fiore, perquisizioni a Roma sul gruppo clandestino: «Attività dossieraggio da ex appartenenti forze dell'ordine»

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