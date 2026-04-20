A Valverde, un bar-tabacchi è stato sanzionato con una multa di 40.000 euro e chiuso temporaneamente dopo il sequestro di quattro totem per il gioco illegale. I controlli, condotti anche a Acireale, hanno evidenziato l’installazione di apparecchi senza le necessarie autorizzazioni. La scoperta ha portato all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e all’intervento delle autorità competenti.

È di 4 totem elettronici sequestrati e una sanzione amministrativa di 40.000 euro il bilancio di un’operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato a Valverde. L’intervento, coordinato dalla Questura di Catania e dal Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale, è stato finalizzato a contrastare il gioco illegale e a tutelare la sicurezza nel settore delle scommesse. Controlli mirati tra Acireale e Valverde Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi tra Acireale e Valverde. Gli agenti della Squadra Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno effettuato una serie di ispezioni in diversi esercizi pubblici, con particolare attenzione al rispetto delle normative che regolano il settore del gioco e delle scommesse.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scoperti a Valverde 4 totem senza autorizzazione, ora il titolare del bar-tabacchi deve pagare 40mila euro

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