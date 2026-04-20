Nel 1830, le tensioni tra Gran Bretagna e Russia si concentrano a Kabul, segnando un momento chiave nel rapporto tra i due imperi. Personalità come Alexander Burnes e Yan Vitkevich assumono ruoli centrali in questa delicata partita diplomatica. La disputa riguarda l’influenza sulla regione dell’Afghanistan, che diventa un punto focale nel confronto tra le potenze dell’epoca. La vicenda si inserisce in un quadro di ambizioni geopolitiche e strategie militari.

Nel 1830, le ambizioni geopolitiche di Gran Bretagna e Russia si scontrano sulle porte di Kabul, innescando una complessa partita diplomatica che vede protagonisti figure come Alexander Burnes e Yan Vitkevich. La ricerca del controllo sull’Asia centrale spinge le delegazioni occidentali verso l’Afghanistan, un territorio caratterizzato da una profonda instabilità politica e da una resistenza culturale che preannuncia futuri conflitti sanguinosi. La narrazione offerta da Philip Hensher nell’opera L’impero del gelo, pubblicata con il marchio Settecolori al prezzo di 28 euro, ricostruisce con precisione i contorni di questa spedizione rischiosa. Il romanzo, che pur avendo tratti romanzati attinge a eventi storici reali, esplora la psicologia dei protagonisti impegnati nel Grande Gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra Imperi a Kabul: il destino dell’Afghanistan nel Grande Gioco

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