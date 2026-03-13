Il Pakistan bombarda Kabul e altre zone dell’Afghanistan almeno sei morti

Il Pakistan ha lanciato nuovi bombardamenti contro Kabul e altre aree dell’Afghanistan, causando almeno sei vittime. Le operazioni sono state eseguite recentemente e coinvolgono diverse zone della capitale e dei dintorni. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui responsabili degli attacchi. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali locali.

Il Pakistan ha condotto dei nuovi bombardamenti contro Kabul e altre zone dell’Afghanistan, causando almeno sei morti, tra cui donne e bambini, hanno annunciato il 13 marzo le autorità del regime afgano dei taliban. Nella provincia orientale di Nangarhar una donna e un bambino sono morti in un raid pachistano, ha riferito all’Afp Sayed Tayeeb Hammad, un portavoce della polizia. Una troupe dell’Afp ha riferito di aver visto una casa distrutta e altre danneggiate nel quartiere di Guzar, nella parte orientale della città. Una fonte della sicurezza pachistana ha invece assicurato che è stata colpita “un’infrastruttura terroristica comprendente un deposito di carburante”. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il Pakistan bombarda Kabul e altre zone dell’Afghanistan, almeno sei morti Articoli correlati Leggi anche: Pakistan-Afghanistan, è “guerra aperta”. L’aviazione di Islamabad bombarda Kabul: “Uccisi almeno 133 talebani” Leggi anche: **Pakistan-Afghanistan: Islamabad bombarda Kabul, scontri al confine** Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pakistan bombarda Temi più discussi: Afghanistan-Pakistan: nuova escalation lungo la linea Durand - Unimondo; Il Pakistan potrebbe presto ritrovarsi in guerra su due fronti; Pakistan-Afghanistan, alle origini del conflitto: il TTP, la base di Bagram pagata da Trump $45mln, Islamabad tra Usa e Cina; Afghanistan migliaia di persone manifestano contro le operazioni militari del Pakistan. GUERRA APERTA: PAKISTAN BOMBARDA KABUL — ESCALATION TOTALE CON L’AFGHANISTANRedazione Difesa Online La crisi tra Pakistan e Afghanistan è precipitata nelle ultime ore in un conflitto aperto. Nella ... difesaonline.it Pakistan-Afghanistan, Islamabad bombarda Kabul: Pazienza finita, è guerra apertaRaid aerei pakistani su Kabul e Kandahar dopo attacchi al confine. I talebani annunciano rappresaglie, l’Onu chiede dialogo e rispetto del diritto internazionale. adnkronos.com Pakistan bombarda Afghanistan, a Kabul 4 morti e 15 feriti, colpite anche città Kandahar e regioni di Paktia e Paktika - VIDEO x.com Pakistan: attaccato deposito di carburante afghano Il Pakistan ha bombardato il deposito di carburante della compagnia aerea privata Kam Air vicino all’aeroporto di Kandahar, in Afghanistan. A dare l’annuncio questa mattina sono le autorità talebane, che ha - facebook.com facebook