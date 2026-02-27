Scontri al confine tra Afghanistan e Pakistan | per il governo di Islamabad ormai è guerra aperta con il regime talebano di Kabul

Al confine tra Afghanistan e Pakistan si sono verificati recenti scontri armati, con il governo di Islamabad che ha definito la situazione come una “guerra aperta” contro il regime talebano di Kabul. Le tensioni tra i due Paesi, inizialmente limitate, sono peggiorate, portando a conflitti che coinvolgono le forze armate di entrambe le nazioni. La situazione rimane instabile e in evoluzione.

Nuovi scontri al confine tra Afghanistan e Pakistan. Zardari parla di “guerra aperta”. Operazione militare e accuse incrociate. Con un ordine internazionale andato in frantumi, quelle che sarebbero semplici tensioni tra Paesi confinanti degenerano quasi sempre in scontri armati. Così dopo l’ennesima notte di scambi di fuoco lungo i 2.500 chilometri di frontiera tra Afghanistan e Pakistan, il presidente pakistano Asif Ali Zardari ha perso la pazienza pronunciando parole che sembrano preludere a una nuova crisi: “Con Kabul ormai è guerra aperta”. “La risposta delle nostre forze armate è totale e decisiva”, ha scritto su X il leader di Islamabad avvertendo che la pazienza del Pakistan è finita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Crisi Afghanistan Pakistan, Islamabad: "La nostra pazienza è finita, è guerra aperta con i talebani". Bombardate Kabul e Kandahar

