Cacciari contro Moratti | Meloni alleata di Trump? No è totale subordinazione Il vostro atlantismo fa schifo Su La7

Durante una trasmissione su La7, il filosofo Massimo Cacciari ha criticato duramente l’europarlamentare di Forza Italia, accusandola di sostenere una politica estera di subordinazione agli Stati Uniti. Cacciari ha commentato la relazione tra il governo e il presidente del Consiglio, sostenendo che l’alleanza con Trump non esiste, ma si tratta di una totale dipendenza. Ha inoltre definito negativo l’atlantismo adottato dall’attuale amministrazione.

Durissima reprimenda del filosofo Massimo Cacciari all’europarlamentare di Forza Italia Letizia Moratti sulla politica estera del governo Meloni. Entrambi ospiti a Otto e mezzo (La7), il tema centrale è l’attacco del presidente degli Usa Donald Trump all’indirizzo della premier Giorgia Meloni. Moratti difende la presidente del Consiglio, sostenendo che la sua linea è sempre stata quella tradizionale dell’Italia: “Ha sempre tenuto una posizione atlantista. L’ha fatto con Biden e l’ha fatto con Trump. Noi di Forza Italia siamo popolari, fortemente europeisti e atlantisti“. Quando la conduttrice Lilli Gruber chiede a Cacciari un commento sulla...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cacciari contro Moratti: “Meloni alleata di Trump? No, è totale subordinazione. Il vostro atlantismo fa schifo”. Su La7 Trump estremo contro Bruce Srpingsteen: "Prugna secca, totale perdente, i tuoi concerti fanno schifo"Nuovo capitolo della guerra a distanza tra Donald Trump e Bruce Springsteen, il "boss" del rock'n'roll che da sempre conduce una battaglia senza... Leggi anche: Cacciari avverte il centrosinistra: “Se oggi fate le primarie, vi scannate. Prima un programma serio su fisco, diseguaglianze e pace”. Su La7