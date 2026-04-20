Scontro salvezza in parità è 1-1 fra Lecce e Fiorentina

Nel match tra Lecce e Fiorentina, terminato con un punteggio di 1-1, Harrison ha segnato il primo gol per i padroni di casa, mentre Tiago Gabriel ha risposto per la squadra ospite. La partita si è disputata allo stadio “Via del Mare” e ha visto entrambe le squadre ottenere un punto ciascuna in una sfida valida per la zona salvezza.

LECCE (ITALPRESS) – Un tempo a testa e un punto a testa per Lecce e Fiorentina, che pareggiano per 1-1 lo scontro salvezza del “Via del Mare”: sono prima Harrison e poi Tiago Gabriel a mettere la firma sul risultato finale. Dopo 11 minuti, Gosens è costretto al cambio per un problema muscolare. Al 18?, Cheddira ci prova di testa da angolo ma Fagioli salva sulla linea. Al 29? è Falcone a distendersi in tuffo sulla sua destra per sventare un mancino a giro dal limite di Mandragora. Il punteggio si sblocca alla mezz'ora. Mandragora allarga sulla destra per Harrison, il quale si sistema la palla sul sinistro e trova l'angolino lontano con una conclusione chirurgica che supera Falcone.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scontro salvezza in parità, è 1-1 fra Lecce e Fiorentina Notizie correlate Leggi anche: Calcio, Lecce-Cremonese 2-1 nello scontro salvezza Pagelle Lecce-Fiorentina 1-1, i viola mettono la salvezza in cassaforteLa Fiorentina centra un pareggio in casa del Lecce e conquista un punto che di fatto porta la squadra di Vanoli in sicurezza in classifica a cinque... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lotta per non retrocedere: la situazione attuale; Calcio Serie B – Finisce in parità lo scontro salvezza tra Empoli e Virtus Entella; Perugia, tutte le combinazioni per la salvezza.; Il Cagliari si rifà sotto: classifica avulsa e come funziona lo spareggio. Scontro salvezza in parità, è 1-1 fra Lecce e FiorentinaLECCE (ITALPRESS) – Un tempo a testa e un punto a testa per Lecce e Fiorentina, che pareggiano per 1-1 lo scontro salvezza del Via del ... iltempo.it Tiago Gabriel risponde a Harrison, pari tra Lecce e Fiorentina: come cambia la classifica in zona salvezzaTermina 1-1 la sfida tra i giallorossi di Di Francesco e la viola di Vanoli: la partita del Via del Mare regala un punto a testa ... tuttosport.com Lo scontro salvezza tra #Lecce e #Fiorentina finisce 1-1 Chi avevate in campo Avete vinto la giornata x.com Sta per iniziare una sfida cruciale per il discorso salvezza: la Fiorentina punta a chiudere la questione allontanandosi definitivamente dalla zona caldissima, il Lecce invece punta ad abbandonare il terzultimo posto! Chi vincerà questo scontro salvezza infuo - facebook.com facebook