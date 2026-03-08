Calcio Lecce-Cremonese 2-1 nello scontro salvezza

Nel lunch match della 28ª giornata di Serie A, il Lecce ha battuto 2-1 la Cremonese allo stadio Via del Mare. La partita ha visto il Lecce ottenere la vittoria nello scontro diretto per la salvezza, con due gol segnati e un'azione decisiva che ha portato al risultato finale. La Cremonese ha tentato di reagire, ma senza riuscire a pareggiare.

Roma, 8 mar. (askanews) – Il Lecce si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza della 28ª giornata di Serie A, superando 2-1 la Cremonese nel lunch match disputato al Via del Mare. I salentini costruiscono il successo già nel primo tempo, chiuso sul doppio vantaggio: al 22? Pierotti sblocca la gara con un colpo di testa su calcio d'angolo approfittando dell'uscita a vuoto di Audero, mentre al 38? Stulic raddoppia trasformando il rigore conquistato dopo un fallo di mano di Bianchetti. Nella ripresa la Cremonese prova a reagire. Nicola cambia tre uomini all'intervallo e tra i nuovi entrati c'è Djuric, decisivo al 47? con la sponda per Bonazzoli che accorcia le distanze.