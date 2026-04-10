Nella notte tra mercoledì e giovedì, un agricoltore è stato aggredito e ferito nella zona tra Noto e Vendicatori, in contrada Roveto. L’episodio si è verificato in un’area dedicata alla coltivazione di limoni, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’aggressione. La vicenda è al momento sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

Un imprenditore agricolo è stato aggredito e ferito nella notte tra mercoledì e giovedì in contrada Roveto, nell’area compresa tra Noto e Vendicatori. Il fatto è avvenuto quando il proprietto ha intercettato due uomini impegnati nel furto di un ingente quantitativo di limoni già raccolti. La dinamica si è sviluppata nel cuore della notte, quando i malintenzionati hanno tentato di sottrarre la merce pronta per il trasporto. Nel momento in cui l’agricoltore ha scoperto l’azione criminale, è scattata una violenta colluttazione che ha costretto la vittima a ricevere assistenza medica. Nonostante la ferita riportata durante lo scontro, le condizioni cliniche dell’uomo non sono ritenute preoccupanti dai sanitari che lo hanno preso in carico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agricoltore aggredito nel notturno: scontro violento per i limoni

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