Mercoledì mattina sulla strada Sp236, vicino all’azienda Lombarda Prefabbricati a Montichiari, si è verificato un incidente tra un veicolo pesante e due auto. L’impatto è stato violento e ha causato l’interruzione del traffico. Due giovani sono stati coinvolti nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un violento impatto tra un mezzo pesante e due vetture ha paralizzato il traffico sulla Sp236 nella mattinata di questo mercoledì 15 aprile, nei pressi dell’azienda Lombarda Prefabbricati a Montichiari. Lo scontro, avvenuto intorno alle ore 8:00, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi dopo una segnalazione iniziale classificata con la massima urgenza medica. L’intervento dei soccorsi e le condizioni dei giovani coinvolti. Le prime comunicazioni arrivate ai centralini hanno allarmato i soccorritori per il potenziale pericolo corso dai partecipanti al sinistro. Tuttavia, una volta sul posto, il personale della Croce Bianca di Brescia ha potuto constatare che le condizioni cliniche dei protagonisti del tamponamento erano meno preoccupanti di quanto ipotizzato inizialmente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montichiari, violento scontro sulla Sp236: due giovani coinvolti

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