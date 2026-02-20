Scomparso da 4 giorni Vincenzo trovato senza vita

Vincenzo Iodice è stato trovato morto dopo essere scomparso da quattro giorni. La sua scomparsa ha preoccupato amici e familiari, che avevano segnalato la sua assenza alle forze dell'ordine. Il corpo è stato rinvenuto in un locale caldaia della metropolitana di Aversa, in viale Kennedy, dove si era recato poco prima senza fare ritorno. La scoperta ha suscitato grande sorpresa tra i residenti della zona. Le autorità stanno indagando sulle circostanze della morte.

E' Vincenzo Iodice l'uomo trovato morto in un locale caldaia della metropolitana di Aversa, in viale Kennedy. La drammatica scoperta è stata fatta in mattinata. Da lunedì si erano perse le tracce dell'uomo, 89enne, che si era allontanato da casa. Negli ultimi giorni si sono succedute le segnalazioni, alcune delle quali riconducevano proprio alla zona della fermata Ippodromo della metropolitana dove il signor Vincenzo sarebbe stato avvistato. Qui in mattinata la tragica scoperta del corpo senza vita di un uomo. In un primo momento si era pensato a un clochard, poi con il trascorrere delle ore è emersa l'amara verità.