Vincenzo Iodice trovato morto nel locale caldaia della metro di Aversa Era scomparso da 4 giorni

Vincenzo Iodice è stato trovato morto nella caldaia della metro di Aversa, dove era scomparso quattro giorni fa. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco durante le operazioni di ispezione nel locale tecnico del'ipodromo. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra amici e familiari, che avevano lanciato l’allarme. La polizia sta ora indagando sulle cause del decesso e sul motivo della presenza di Iodice in quel luogo.

Il cadavere dell'uomo, del quale si erano perse le tracce lo scorso 16 febbraio, è stato trovato nel locale caldaia della metro Ippodromo di Aversa, nel Casertano. È stato trovato senza vita ieri, in un vano caldaia della metropolitana di «Aversa Ippodromo», Vincenzo Iodice, l'ottantottenne residente ad Aversa al Parco Argo, di cui non si avevano più notizie da lunedì scorso. L'anziano si era allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le sue tracce e facendo scattare l'allarme tra familiari.