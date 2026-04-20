Scomparsa da ieri in Italia la sorella rompe il silenzio | Perchè l’ha fatto Appello disperato

Da ieri, in Italia, si cerca una giovane di 25 anni scomparsa a Sulmona. La sorella ha rotto il silenzio e ha chiesto spiegazioni, chiedendo perché la ragazza abbia deciso di allontanarsi. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e nella regione Abruzzo, con appelli e ricerche in corso. Le forze dell’ordine stanno lavorando per trovare tracce della ragazza.

La vicenda della scomparsa di Prisca Anile, la giovane di venticinque anni di cui si sono perse le tracce a Sulmona, sta tenendo con il fiato sospeso non solo la comunità locale ma l’intera regione Abruzzo. La ragazza si è allontanata dalla propria abitazione intorno a mezzogiorno di ieri, domenica 19 aprile 2026, comunicando ai familiari l’intenzione di voler fare una semplice passeggiata. Da quel momento, però, il suo telefono non ha più dato segni di vita e la giovane non ha fatto rientro a casa, innescando una macchina dei soccorsi immediata e una mobilitazione massiccia sui social network. La situazione appare estremamente delicata, poiché dietro l’allontanamento sembrerebbe celarsi un profondo disagio psicologico legato alle prospettive future e alle difficoltà nel trovare un’occupazione stabile dopo il percorso accademico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scomparsa da ieri in Italia, la sorella rompe il silenzio: “Perchè l’ha fatto”. Appello disperato Notizie correlate Eugenio Gusmeroli svanito nel nulla da Cosio Valtellino da 15 giorni. Che fine ha fatto? L’appello disperato del fratelloCosio Valtellino (Sondrio), 30 gennaio 2026 – Ancora nessun avvistamento di Eugenio Gusmeroli, il 68enne di Regoledo (Cosio Valtellino) del quale non... Femminicidio Federica Torzullo, la sorella rompe il silenzio: “Claudio deve dire chi lo ha aiutato”Il dramma che ha colpito la comunità di Anguillara Sabazia si arricchisce di nuovi, inquietanti interrogativi che travalicano la cronaca di un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Persona scomparsa da ieri sul Carso a Visogliano, il soccorso dei Vigili del Fuoco dopo una notte di ricerche; Teresa, 15 anni, scomparsa da ieri pomeriggio: l’appello dei genitori; Azzurra: Vado in discoteca ma da 23 giorni è scomparsa, l'appello dei genitori - 10/04/2026; Scomparsa da un mese, Arcille in ansia. Sulmona: appello della sorella di Prisca, la 25enne scomparsa da ieriÈ stata denunciata la scomparsa di una 25enne a Sulmona, Prisca Anile, che ha fatto perdere le sue tracce a mezzogiorno di ieri, quando si è allontanata da casa dicendo di andare a fare una passeggiat ... rete8.it Scomparsa da ieri, a Sulmona, appello per rintracciare Prisca AnileScomparsa da ieri, a Sulmona, appello per rintracciare Prisca Anile: scopri le ultime notizie su Rete 5. Una giovane di 25 anni, Prisca Anile, è scomparsa da Sulmona (L'Aquila) da mezzogiorno di ieri. rete5.tv È stata denunciata la scomparsa di una 25enne a Sulmona, Prisca Anile, che ha fatto perdere le sue tracce a mezzogiorno di ieri, quando si è allontanata da casa dicendo di andare a fare una passeggiata. "Indossava una maglia nera, pantalone nero largo, facebook