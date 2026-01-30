Da due settimane, Eugenio Gusmeroli è scomparso nel nulla a Cosio Valtellino. Il fratello del 68enne di Regoledo lancia un appello disperato, ma finora non ci sono tracce né avvistamenti. La comunità della Valtellina si stringe attorno alla famiglia, mentre le ricerche continuano senza sosta.

Cosio Valtellino (Sondrio), 30 gennaio 2026 – Ancora nessun avvistamento di Eugenio Gusmeroli, il 68enne di Regoledo (Cosio Valtellino) del quale non si hanno più notizie da più di due settimane, ormai. Mercoledì sera il fratello Ernesto è intervenuto telefonicamente a “Chi l’ha visto?” su RaiTre, ripercorrendo con Federica Sciarelli le tappe di questa autentica sparizione nel nulla, anche se purtroppo – almeno per il momento – la popolare trasmissione non è stata d’aiuto, a differenza di quanto accaduto per Melissa Acani, la ragazza scomparsa ai primi di dicembre da Livigno e ritrovata dopo quasi un mese e mezzo a Messina da un uomo che per caso la sera prima aveva visto l’appello in tv. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eugenio Gusmeroli svanito nel nulla da Cosio Valtellino da 15 giorni. Che fine ha fatto? L’appello disperato del fratello

Approfondimenti su Eugenio Gusmeroli

È in corso una ricerca a Regoledo di Cosio Valtellino per trovare Eugenio Gusmeroli, scomparso dalla sera di giovedì 15 gennaio.

Il sessantunenne di Monfalcone, scomparso da giovedì scorso, è stato ritrovato e ha fatto ritorno a casa questa mattina, 12 gennaio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Eugenio Gusmeroli

Argomenti discussi: Eugenio Gusmeroli svanito nel nulla da Cosio Valtellino da 15 giorni. Che fine ha fatto? L’appello disperato del fratello.

Gravedona, le ultime tracce di Eugenio Gusmeroli in alcuni video: ricerche con droni ed elicotteroA segnalare il mancato rientro a casa è stato il fratello: i due vivono a Morbegno, in Valtellina. A terra sono al lavoro le squadre Saf dei vigili del fuoco e la Protezione civile ... ilgiorno.it

Cosio Valtellino: si cerca Eugenio Gusmeroli, scomparso dal 15 gennaioÈ scomparso Eugenio Gusmeroli, residente a Regoledo di Cosio Valtellino (SO). Dell’uomo non si hanno più notizie dalla sera di giovedì 15 gennaio, quando si è allontanato senza lasciare tracce. L’appe ... primalavaltellina.it

Sono settimane di grande apprensione per la scomparsa del valtellinese Eugenio Gusmeroli, di cui si sono perse le tracce da due settimane. Gli ultimi avvistamenti nel Comasco, tra Gravedona e Domaso. L'appello dei familiari, in preda all'angoscia - facebook.com facebook