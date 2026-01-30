Femminicidio Federica Torzullo la sorella rompe il silenzio | Claudio deve dire chi lo ha aiutato

La sorella di Federica Torzullo rompe il silenzio e chiede giustizia. In una intervista, Federica invita Claudio a dire chi lo ha aiutato prima di morire. La comunità di Anguillara Sabazia si interroga sui dettagli di questa tragedia che ha sconvolto tutti.

Il dramma che ha colpito la comunità di Anguillara Sabazia si arricchisce di nuovi, inquietanti interrogativi che travalicano la cronaca di un femminicidio per addentrarsi nei meandri di una tragedia familiare senza fine. Al centro della vicenda resta la figura di Federica Torzullo, la cui vita è stata spezzata dal marito Claudio Carlomagno, ma il quadro investigativo e umano si complica ora dopo ora. Mentre la cittadina laziale si stringe nel dolore, emerge con forza la voce dei familiari della vittima, decisi a non accettare una ricostruzione dei fatti che appare parziale e lacunosa. La sofferenza per la perdita si mescola così alla rabbia per una verità che sembra ancora lontana, celata dietro silenzi e presunte omissioni che la sorella di Federica ha deciso di denunciare pubblicamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sono emerse indiscrezioni riguardo a tre persone sospettate di aver assistito Claudio Carlomagno nel femminicidio di Federica Torzullo.

Claudio Carlomagno, accusato dell'omicidio di Federica Torzullo, ha fornito una confessione che solleva dubbi e domande.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, il caso della donna trovata morta ad Anguillara dopo la scomparsa; Federica Torzullo, la premeditazione e il vuoto di 2 ore al ritorno a casa di Claudio Carlomagno. La procura contesta il nuovo reato di femminicidio; Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Carlomagno; Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo.

