Catania arrestato dopo due mesi il latitante Maurizio Motta | era esponente del clan Mazzei

A Catania, Maurizio Motta, 57 anni, è stato catturato dopo due mesi di latitanza. L'uomo, appartenente al clan Mazzei, si nascondeva in un appartamento nella zona di Fiumefreddo. L'arresto è stato effettuato dalle forze dell'ordine, che lo hanno individuato e fermato senza incidenti. Motta era ricercato per motivi legati alle sue attività criminali.

È stato arrestato Maurizio Motta, esponente del clan Mazzei latitante da due mesi. Il 57enne era nascosto in un appartamento in località Fiumefreddo. In casa è stata trovata una patente falsificata e alcune carte di credito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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