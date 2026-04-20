Scolaresca in visita alla moschea di Saronno Varese

Un gruppo di studenti in visita presso una moschea di Saronno ha partecipato a un percorso che ha permesso loro di conoscere le pratiche religiose islamiche. Secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale del luogo di culto, i bambini sono stati fatti avvicinare ai momenti della preghiera e alle principali usanze della religione. L'evento si è svolto nel rispetto delle modalità e delle regole stabilite dal luogo.

La pagina ufficiale della moschea racconta che i bambini sono stati avvicinati alle pratiche principali dell'Islam e ai momenti della preghiera.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scolaresca in visita... alla moschea di Saronno (Varese) Notizie correlate Milan, doni e sorrisi: Gabbia e Loftus-Cheek fanno visita alla Pediatria di VareseUna giornata indimenticabile per i ragazzi del reparto di Pediatria dell'Ospedale Del Ponte di Varese. Saronno ospita “In my Heart”, progetto artistico di Simona Muzzeddu a Varese**Saronno ospita “In my Heart”, il progetto artistico di Simona Muzzeddu** Saronno accoglie, dal 22 gennaio all’8 marzo 2026, l’esposizione personale... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Gli alunni della scuola primaria di Pelago in visita alla Compagnia Carabinieri di Pontassieve; Veroli, Acea Ato 5 porta gli studenti in visita alla sorgente di Capo D'Acqua; Nuvolosa, il mondo salvato dalle giovani star del fumetto riunite a Biella; Il prof eroe salva i liceali in gita a Praga: Così ho fermato il pullman che sbandava fuori controllo in autostrada. Tragedia sfiorata per una scolaresca di Parabiago in viaggio a Praga, i professori diventano "eroi". Cos'è successo #parabiago facebook #Cronaca Tutela del corallo e climate change, l’Amp Punta Campanella incontra una scolaresca di Sant’Agnello x.com