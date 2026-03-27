Due calciatori hanno visitato il reparto di Pediatria di un ospedale a Varese, portando doni e sorrisi ai giovani pazienti. La visita si è svolta in un giorno di dicembre e ha coinvolto i due atleti, che si sono intrattenuti con i bambini e hanno consegnato regali. La visita ha avuto come obiettivo principale regalare momenti di allegria ai piccoli ricoverati.

Una giornata indimenticabile per i ragazzi del reparto di Pediatria dell'Ospedale Del Ponte di Varese. Alcuni calciatori della prima squadra rossonera, ovvero Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek, hanno fatto visita a tutti i ragazzi e ragazze ricoverati a Varese, portando tanti doni, chiacchiere e sorrisi. LEGGI ANCHE: Milan Futuro cambio di obiettivo chiaro: parla la media d’età. Il confronto con le altre seconde squadre Al termine della visita, Matteo Gabbia ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: "Sono iniziative importanti per portare felicità, oltre che con il nostro lavoro, all'ambiente che ci circonda, fatto di paesi e famiglie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, doni e sorrisi: Gabbia e Loftus-Cheek fanno visita alla Pediatria di Varese

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