Saronno ospita In my Heart progetto artistico di Simona Muzzeddu a Varese

Saronno apre le porte alla mostra di Simona Muzzeddu. Dal 22 gennaio all’8 marzo 2026, il foyer del Teatro Giuditta Pasta ospita la sua esposizione personale, “In my Heart”. La pittrice porta le sue opere in città, attirando l’attenzione di chi passa di lì. Nessuna grande cerimonia, solo l’apertura di una mostra che invita il pubblico a scoprire il suo mondo artistico.

**Saronno ospita “In my Heart”, il progetto artistico di Simona Muzzeddu** Saronno accoglie, dal 22 gennaio all’8 marzo 2026, l’esposizione personale di Simona Muzzeddu, “In my Heart”, nel foyer del Teatro Giuditta Pasta. L’artista, con questo progetto, affronta il rapporto tra corpo, identità e emozione, attraverso un percorso visivo e sensoriale che si snoda tra fotografia, installazione e ricerca performativa. Il progetto, inserito nel programma Art Foyer – un’iniziativa culturale promossa dal teatro cittadino – propone cinque tappe che raccontano emozioni, fragilità umana e il valore della memoria nella contemporaneità.🔗 Leggi su Ameve.eu

