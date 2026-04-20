Scivolone in casa per Matelica Bisceglie mette a segno l’impresa

Una partita di pallacanestro tra le due squadre si è conclusa con una vittoria per il Bisceglie, che ha battuto il Matelica con il punteggio di 67 a 58. I giocatori di Bisceglie hanno segnato un totale di 58 punti, tra cui 14 di Panzini, 10 di Davico e 13 ciascuno di Mazzotti e Mozzi. La squadra di casa, invece, ha totalizzato 58 punti, senza ulteriori dettagli sui singoli marcatori.

HALLEY 58 LIONS BISCEGLIE 67 HALLEY: Marrucci, Chiaraluce ne, Panzini 14, Galeassi ne, Mentonelli ne, Fea 2, Davico 10, Dell’Anna 3, Mazzotti 13, Mattarelli 3, Mozzi 13. All. Trullo. LIONS BISCEGLIE: Montanari 9, Di Dio Busà 20, Spernanzoni, Gogishvili 4, Anibaldi 6, Del Rosso ne, Gueye 4, Sheqiri 5, Festinese 19. All. Console. Parziali: 13-15, 9-17, 13-20, 23-15. Nell’ultima gara casalinga di regular season la Halley si congeda dal proprio pubblico con una sconfitta che rende più complicato l’accesso ai playoff chiudendo fra le prime quattro. Tutto rimandato, per la griglia definitiva, all’ultimo atto, quando Matelica giocherà a Pescara. La gara col Bisceglie ha visto la squadra di Trullo in difficoltà soprattutto a livello offensivo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scivolone in casa per Matelica. Bisceglie mette a segno l’impresa Notizie correlate Scivolone per la Fermana. Montegranaro fa l’impresaFERMANA 0 MONTEGRANARO 2 FERMANA (3-4-1-2): Valente (1’ st Blasizza); Scanagatta, Kieling, Barellini; Morelli (1’ st Barrasso), Marin, Nunzi (11’ st... Impresa Baskérs a Matelica: gli artusiani conquistano due punti pesantissimi in chiave salvezzaColpo grosso dei Baskérs che espugnano il nuovo palasport di Matelica infliggendo alla Vigor la prima sconfitta casalinga della stagione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scivolone in casa per Matelica. Bisceglie mette a segno l’impresa; Houston, che scivolone! Denver e Lakers ringraziano. Boston si prende la #2; Union vendica la Coppa. Scivolone dei Dragons; Scivolone dei biancorossi al Martelli. Mantova sfortunato, l’Avellino ne approfitta. Volley serie B Cavallino, scivolone inatteso. Cade in casa dopo sei successiLa modesta Fermo si impone in cinque set, una gara che per i granata era alla portata. msn.com La Bertram affronta Trento dopo lo scivolone di Treviso «Attenti alla loro aggressività»«Trento è molto simile a Varese e Treviso per le tante imprevedibilità che creano da situazioni di 1 contro 1 e da possessi nei primi secondi. Occorre una difesa di squadra, con aiuti reciproci. laprovinciapavese.gelocal.it L'Apu ringrazia la Reyer e brinda alla salvezza matematica seduta sul divano. Il netto successo della squadra lagunare a Sassari regala un bel sospiro di sollievo ad Alibegovic e compagni dopo lo scivolone di Treviso: ora Udine può affrontare con ritrovata se - facebook.com facebook Lo scivolone di Hegseth: cita Pulp Fiction invece della Bibbia x.com