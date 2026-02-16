Scivolone per la Fermana Montegranaro fa l’impresa

La Fermana ha subito una sconfitta pesante contro il Montegranaro, che ha vinto con un punteggio di 2-0. La squadra ospite ha segnato i due gol nel secondo tempo, sfruttando alcune imprecisioni della difesa locale. Al 1’ minuto della ripresa, Valente ha sostituito Blasizza, mentre il Montegranaro ha trovato il vantaggio con un gol di Siculi al 31’ st. La Fermana ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare la rete.

FERMANA 0 MONTEGRANARO 2 FERMANA (3-4-1-2): Valente (1' st Blasizza); Scanagatta, Kieling, Barellini; Morelli (1' st Barrasso), Marin, Nunzi (11' st Carmona), Siculi; Guti; Cicarevic (31' st Petronelli); Fofi. All. Gentilini. MONTEGRANARO (4-4-2): Taborda; Chimezie, Capodaglio, Alidori, Stortini; Evangelisti (18' st Mangiacapre), Gomis, Capponi (39' st Iuvalè), Vessella; Tonuzi (20' st Cani), Perri (34' st Ciarrocchi). All. Urbinati. Arbitro: Cittadini di Macerata. Reti: 12' Gomis, 36' Tonuzi. Note: spettatori 850 circa. Ammoniti Nunzi, Perri, Marin. Recupero 4 + 6. Il Montegranaro compie l'impresa di giornata con una prestazione perfetta e ha la meglio in casa di una Fermana lanciatissima finora, e che vede avvicinarsi a -1 in classifica il Montecchio per un campionato quanto mai aperto.