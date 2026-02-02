Impresa Baskérs a Matelica | gli artusiani conquistano due punti pesantissimi in chiave salvezza

I Baskérs di Artusiani hanno fatto un colpo importante a Matelica. Sono riusciti a vincere sul campo della Vigor, che non aveva mai perso in casa quest’anno. La partita si è conclusa con una vittoria pesante per la squadra ospite, che ora guadagna due punti fondamentali nella corsa alla salvezza.

Colpo grosso dei Baskérs che espugnano il nuovo palasport di Matelica infliggendo alla Vigor la prima sconfitta casalinga della stagione. Una vittoria di enorme peso specifico per la formazione di coach Tumidei, arrivata al termine di una prestazione di grande qualità tecnica, intensità e spirito di sacrificio, nonostante le assenze e un momento non semplice del campionato. L’avvio è tutto di marca marchigiana: Matelica parte forte e con i primi canestri di Mozzi prende il comando (11-4), costringendo Tumidei al timeout. La svolta arriva però immediatamente dopo: la zona preparata dallo staff rossonero inceppa l’attacco dei padroni di casa e i Baskérs trovano ritmo offensivo grazie ai fratelli Bracci, protagonisti nel primo quarto.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

